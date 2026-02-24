Undersköterskor
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Ortopedavdelningen är en del av område ortopedi på Östersunds sjukhus
Avdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer att arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till avdelningen finns även apotekare, bemanningsassistenter och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.
I sektionen vårdas patienter med ortopediska skador som t ex höftfrakturer, kotkompressioner, amputationer och som är över 75 år med minst två grundsjukdomar.
Vi vårdar våra patienter genom ett holistiskt och personcentrerat arbetssätt
Sektionen består av 10 st vårdplatser samt en överbeläggningsplats och som är uppdelade i två team. Sektionen består av två läkare, två sjuksköterskor och fyra undersköterskor.
Just nu söker ortopedgeriatriska sektionen dig som är undersköterska och med ett intresse för den äldre patienten.
Det här kan vi erbjuda dig
* Inskolning fyra veckor
* Deltagande i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö
Internutbildningar inom ortopedi, både teoretiskt och praktiskt i form av simuleringsövningar via KTC

Arbetsuppgifter
• Basal omvårdnad
• Pre- och postoperativ vård- och omvårdnad
• Såromläggningar och sårvård särskilt efter operationer
• Vardags rehabilitering, omvårdnadsbedömningar och uppföljningar i nära samarbete med fysio- och arbetsterapeut
• Daglig dokumentation och journalföring
• Riskbedömningar och vårdpreventionKvalifikationer
Utbildad Undersköterska
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
