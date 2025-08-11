Undersköterska- Bli en av oss!
2025-08-11
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad!
På Attendo Nissastrand har vi 72 boendeplatser fördelade på 30 demensplatser samt 42 med somatisk inriktning.
Just nu söker vi utbildade undersköterskor till både demens- samt till somatiskavdelningarna. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helg. vi erbjuder tjänster i varierande sysselsättningsgrader (mellan 59 och 75%).
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska. Dagligt omvårdnadsarbete samt att du förväntas arbeta utifrån Attendos värderingar, Omtanke, Engagemang & Kompetens.
Det är meriterande om du arbetat inom äldreomsorgen tidigare. Det är ett krav att du kan vara full delegerad (insulin, sond, dialys m.fl).
Attendos uppdrag är Att stärka individen vilket innebär att se, stödja och stärka varje person.
Att stärka individen betyder att varje person
är trygg och kan vara den de är
är delaktig och blir lyssnad på
blir bemött med värme och respekt
trivs och är en del av en gemenskap
upplever ökad mening och självständighet
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbetePubliceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-07 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
