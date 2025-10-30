Undersköterska/vikariat
2025-10-30
Capio Rehab Saltsjöbaden, beläget på Saltsjöbadens sjukhus, är en av Sveriges ledande aktörer inom rehabilitering av patienter som genomgått thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi eller annan kirurgi. Dessutom rehabiliterar vi multitraumapatienter. Ålder på våra patienter är från unga vuxna och uppåt. Läs mer om kliniken på www.capiorehab.se/saltsjobaden.
Din roll:
Söker du ett socialt, kreativt och positivt jobb? Har du förmågan att lösa problem, är flexibel och serviceinriktad är jobbet som undersköterska på Rehab Saltsjöbaden kanske något för dig. Empati och lyhördhet för patientens behov är viktigt i arbetet hos oss och att du sätter patientens behov i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge medicinsk vård och omvårdnad till nyopererade patienter som är i åldern från unga vuxna och uppåt.
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig ett härligt arbetslag med högt i tak. Du får ett bra individanpassat introduktionsprogram och möjligheten att jobba på en av Stockholms vackraste platser i härlig skärgårdsmiljö. Vi använder oss av journalsystem,TakeCare. Ex: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Vikariat ca ett år med goda chanser till förlängning.
Tjänstgöringsgrad efter överenskommelse.
Capio tillämpar provtjänstgöring.
Om dig
Färdigutbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska, tal och skrift. Krav är att du har erfarenhet av arbete på slutenvårdsavdelning/akutsjukhus.
Då vi samarbetar i team kring patienten är det viktigt att du har god samarbetsförmåga med övriga yrkeskategorier.
Catarina Elker catarina.elker2@capio.se +46721643010
