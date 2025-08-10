Undersköterska Vårdcentral Malmö

Vital Hälsa Rosengård AB / Undersköterskejobb / Malmö
2025-08-10


2025-08-10

Vital Vårdcentral Rosengård är en privat vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi erbjuder moderna, välutrustade lokaler och en arbetsmiljö präglad av professionalism och engagemang. Hos oss står patienten i centrum, och vårt mål är att skapa en positiv upplevelse genom tillgänglig, personcentrerad vård och ett varmt bemötande. Vi ser hälsa och livskvalitet som nära sammanlänkade och strävar efter att främja välbefinnande genom vård av högsta kvalitet samt hälsofrämjande insatser.

Vi söker nu en erfaren och noggrann undersköterska som framför allt kommer att vara labbansvarig på vårdcentralen. Rollen innebär ett helhetsansvar för provtagning och hantering av laboratorieprover samt att säkerställa att laboratoriets rutiner och kvalitet följs. Utöver arbetet på labb ingår även mottagningsarbete, administrativa uppgifter och vid behov assistans vid medicinska procedurer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvar för provtagning och hantering av laboratorieprover
Kvalitetssäkring och ordning på laboratoriet
Mottagningsarbete, patientregistrering och tidsbokning
Dokumentation i PMO-journalsystem
Assistera vid medicinska behandlingar och undersökningar
Delta i administrativa uppgifter och marknadsföringsinsatser vid behov

Utbildad undersköterska
Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är ett krav
God kunskap i och erfarenhet av provtagning och laboratoriearbete
Vana att arbeta i PMO-journalsystem
Noggrann, serviceinriktad och med god samarbetsförmåga
Trivs i en dynamisk miljö och kan hantera flera uppgifter parallellt

En central och ansvarsfull roll i vårt team
En modern arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Ett varierat arbete där du bidrar till att utveckla primärvården

Är du en undersköterska med erfarenhet från vårdcentral och intresse för laboratoriearbete? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@vitalvardcentral.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@vitalvardcentral.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vital Undersköterska".

Detta är ett heltidsjobb.

Vital Hälsa Rosengård AB (org.nr 559413-6490)
Wachtmeisters väg 13 (visa karta)
213 73  MALMÖ

Vital Vårdcentral Rosengård

Rekryteringsansvarig
Jasim Abbasi
jobb@vitalvardcentral.se

9451582

