Undersköterska/vårdbiträde till Ekan
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten / Undersköterskejobb / Arvidsjaur Visa alla undersköterskejobb i Arvidsjaur
2026-07-14
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Vi söker dig!
Ekan är kommunens minsta särskilda boende med åtta lägenheter, vilket skapar en lugn, trygg och familjär miljö för både boende och medarbetare. Boendet är beläget i markplan och erbjuder trivsamma gemensamma utrymmen som främjar social samvaro och gemenskap i vardagen.
Från köket finns direkt anslutning till en uteplats som används för aktiviteter, utevistelse och trevliga stunder tillsammans. Ekan är anpassat för personer med omfattande omsorgs- och omvårdnadsbehov, där vi arbetar personcentrerat med den boendes trygghet, delaktighet och livskvalitet i fokus.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor. Du trivs med att samarbeta i team, har ett gott bemötande och vill vara med och skapa en meningsfull vardag för våra boende. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära brukarna och bidra till en omsorg av hög kvalitet i en liten och välkomnande verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Ge personlig omvårdnad och stöd i vardagen.
Delta i planering och genomförande av vård- och omsorgsinsatser.
Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor för att säkerställa en god vårdkvalitet.
Dokumentera och rapportera i enlighet med gällande rutiner.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller annan relevant utbildning inom vård och omsorg.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God samarbetsförmåga och empatiskt förhållningssätt.
Förmåga att anpassa ditt arbetssätt och arbeta person centrerat utifrån varje vårdtagares behov.
Fördelar med att arbeta hos oss:
Möjlighet att arbeta i en utvecklande arbetsmiljö med en positiv värdegrund.
Närhet till naturen och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.
Möjlighet att bidra till en meningsfull och givande arbetsplats.
Aktuellt vikariat innefattar dag-, kvälls- samt helg tjänstgöring. Inom tjänsten kan du behöva tjänstgöra även på annan arbetsplats, utifrån ditt kompetensområde.
Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse, vikariatet sträcker sig till 20280131 dock längst under ordinarie befattningshavares frånvaro.
Rekrytering sker löpande.
För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert).
Om du är en engagerad, ansvarstagande och omtänksam person som vill göra skillnad i människors vardag, är detta en fantastisk möjlighet för dig att bli en del av vårt team på Ekan. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och kvalitativ omsorg där den boendes behov och livskvalitet alltid står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/132". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
933 81 Arvidsjaur (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten Kontakt
Kommunal
Stina Bakke arvidsjaur.norrbotten@kommunal.se +46104429908 Jobbnummer
10002842