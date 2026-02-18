Undersköterska / Vårdbiträde sökes till ABC Meca Care
ABC Meca Care AB / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-02-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABC Meca Care AB i Lund
ABC Meca Care är en verksamhet inom vård och omsorg som arbetar med individanpassat stöd och omvårdnad. Vi sätter kvalitet, trygghet och respekt i centrum och arbetar för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare.
ABC Meca Care växer och söker nu en engagerad och ansvarstagande undersköterska eller vårdbiträde som vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Tjänsten är på 50 % med goda möjligheter till utökad sysselsättningsgrad framöver i takt med verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du med att ge stöd och omvårdnad till brukare i deras dagliga liv. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid måltider
På- och avklädning
Förflyttningar
Läkemedelshantering
Social samvaro och aktivering
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med kollegor och anhöriga
Serviceinsatser såsom städning, tvätt och andra hushållsnära uppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete i en trygg och positiv arbetsmiljö där vi värdesätter teamkänsla och delaktighet.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller har erfarenhet som vårdbiträde
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har ett professionellt och respektfullt bemötande
Är ansvarstagande, flexibel och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet inom hemtjänst eller äldreomsorg är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: fannymezach@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska/Vårdbiträde". Arbetsgivare ABC Meca Care AB
(org.nr 556898-1475) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ABC Meca Care Kontakt
Fanny Meza fannymezach@gmail.com 0723262582 Jobbnummer
9748823