Undersköterska / Vårdbiträde med erfarenhet
Åre Kommun, Hemvård / Undersköterskejobb / Åre Visa alla undersköterskejobb i Åre
2026-02-24
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Hemvård i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi erbjuder hemvård i flera delar av kommunen och har särskilda boenden i Järpen, Kall, Mörsil, Hallen och Duved. Hemtjänst bedrivs i Hallen, Järpen och Duved. Oavsett enhet möts du av en arbetsplats där närhet, omtanke och professionalism står i centrum.
Vi söker nu 8-10 stycken undersköterskor till vår hemvård. Rekrytering sker löpande och du har möjlighet att önska placeringsort och sysselsättningsgrad.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med legitimerad personal och övriga i teamet ge god och individanpassad omvårdnad. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka person med insats egna förmåga.
Vi arbetar utifrån både hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen, vilket innebär att vi möter människor med olika behov där både medicinska och sociala insatser ingår.
* Du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut enligt hälso- och sjukvårdslagen.
* Du förväntas kunna fatta självständiga beslut i din yrkesroll.
* Arbetet är förlagt, dag, kväll, natt och helg.
Vi använder arbetsverktyget TES i hemtjänsten och dokumenterar i Treserva.Kvalifikationer
Vi söker i första hand undersköterskor men välkomnar även ansökningar från vårdbiträden med erfarenhet av arbete i äldreomsorgen samt erfarenhet av arbete med delegering.
Vi söker i första hand dig som har bevis om att rätt att använda yrkestiteln undersköterska enligt Socialstyrelsen, eller dig som inväntar din yrkestitel.
* Meriterande är om du har några års erfarenhet av arbete inom vården.
* Det krävs att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt, har ett helhetsperspektiv, samt känner dig bekväm med att göra bedömningar.
* Du ansvarar för att dokumentera det som är relevant på ett tydligt och noggrant sätt enligt gällande lagstiftning och rutiner.
* B-körkort är krav för att arbeta i hemtjänst, vid arbete på särskilt boende är det meriterande.
Som person har du förståelse för vad som behövs för att ge individanpassad omvårdnad och omsorg. Du kan kliva fram och ta plats när det behövs och tillsammans med dina nya arbetskamrater bidra till roliga stunder i arbetet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Hemvård Kontakt
Rekryterare
Charlotta Svenungsson charlotta.svenungsson@are.se 0647-16971 Jobbnummer
9759329