Undersköterska, vårdbiträde, biträde till Ätranhemmet
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-07-31
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Tjänsterna är på Ätranhemmet i kommunens Inland i gränstrakterna mellan Halland, Småland och Västergötland, och här jobbar vi för en vård och omsorg på lika villkor, oavsett var i kommunen du bor.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Är du en positiv och engagerad person med ett stort hjärta för omsorg? Har du erfarenhet av att arbeta med personer inom äldreomsorg och vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare? Då är du den vi söker!
Som person tar du initiativ i arbetet och ser vad som behöver prioriteras ur ett helhetsperspektiv. Du har hög servicekänsla och är hjälpsam gentemot dina kollegor och ser till att dina arbetsuppgifter blir genomförda på ett kvalitetsmässigt vis. Du är trygg, ansvarstagande och noggrann i din yrkesroll och ser lösningar där andra ser problem.
Som personal hos oss ger du individuell och trygg omsorg genom att arbeta i en nära relation med den äldre och hens närstående och du ser den äldre ur ett helhetsperspektiv. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska och arbets-/fysioterapeut. Som en del i det dagliga arbetet kommer du att arbeta i våra mobilbaserade verksamhetssystem. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har god samarbets- och initiativförmåga och tar ansvar för att vara med och driva en äldreomsorg av högsta kvalitet. Gott bemötande är avgörande.
Teamarbete för god kvalitet
Vi arbetar i team runt brukaren för att kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet med fokus på att tillvarata och bibehålla brukarens förmågor. Därför är det viktigt att du kan samarbeta väl med alla yrkesroller runt brukaren men det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor; både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Tjänsten innebär dag/kväll/helgarbete.
I denna tjänst finns det stort utrymme för variation; del av tjänsten kommer innehålla samarbetspass vilket innebär att du ibland kan få arbeta i Hemtjänst Ätran. Givetvis planeras det in bredvidgång innan för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på bevis från socialstyrelsen.
Söker du tjänst som vårdbiträde är kravet att du har en vårdbiträdesutbildning (motsvarande 800 poäng) och att du har godkänt i Svenska 1. Uppfyller du inte utbildningskravet till vårdbiträde kan det istället bli aktuellt med anställning som biträde.
Det är viktigt att du har god datorvana och behärskar svenska bra i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att kunna arbeta i Hemtjänsten behöver du ha B-körkort.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-02-14 .
Från och med 1 mars 2026 gäller krav på registerutdrag:
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation.
Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337683 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10017068