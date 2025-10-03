Undersköterska Trygg Hemma-teamet
2025-10-03
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunalprimärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
Trygg Hemma-teamet är ett tvärprofessionellt arbetslag bestående av undersköterskor, arbets- och fysioterapeuter, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Teamet är delvis ett nytt arbetssätt som är tänkt att starta fullt ut i januari 2026.
Trygg hemma-teamet arbetar personcentrerat och flexibelt med att utreda, vårda och rehabilitera kunder med olika typer av insatsbehov. Kunderna kan både vara de som kommer hem från slutenvården efter en tids inneliggande vård och de som ansöker om nya eller utökade insatser från hemmet. Kunderna kan befinna sig på hela skalan från ett behov av kortvarig rehabilitering till palliativ vård i livets slutskede.
Som undersköterska i Sjöbo kommun arbetar du med att tillgodose kundernas individuella behov av omsorg, omvårdnad och service. Dina arbetsuppgifter innebär att stötta våra kunder med vardagliga sysslor såsom exempelvis personlig omvårdad, matlagning, inköp, städning och sociala aktiviteter, samt delegerade medicinska uppgifter på uppdrag av legitimerad personal.
Du utför ditt arbete på ett respektfullt och professionellt sätt i samarbete med övriga i teamet. Detta innebär även att arbeta för god samverkan med anhöriga och andra yrkesgrupper.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska som arbetar personcentrerat och kan förhålla dig till alla typer av kunder i olika situationer. Du är flexibel och tar ansvar och tycker om att ha ett varierat arbete. Specialistutbildad undersköterska inom t ex demensvård eller palliativ vård är ett plus men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav på utdrag ur belastningsregistret När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Verksamhetschef
Beatrice Walldén Beatrice.Wallden@sjobo.se 0416-27149
