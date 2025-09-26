Undersköterska till Zethelius korttidsenhet
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi söker 2 engagerade undersköterskor som vill vara en del av vårt team och bidra till att ge våra kunder bästa möjliga vård och omsorg.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Zethelius korttidsenhet är belägen på Bäckby och erbjuder 46 korttidsplatser fördelade på tre enheter. Våra kunder vistas hos oss efter en sjukhusvistelse eller på grund av tillfälliga behov av vård och omsorg dygnet runt. Målet är att ge stöd och förberedelse för att kunderna ska kunna återgå till hemmet eller flytta till annat boende.
Du arbetar nära våra kunder och ge stöd i deras dagliga livsföring. Du utför sedvanliga omvårdnadsuppgifter för att säkerställa att kunderna får en fungerande och meningsfull dag. Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att varje enskild kund ska få bästa möjliga vård.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska och har goda kunskaper att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och med verksamhetssytemet Alfta-eCare är det ett plus.
Du har förmåga att knyta nya kontakter. För dig är det lätt att anpassa dig utifrån olika kunders behov och att ha ett positivt synsätt med förmåga att se helheten. Du tycker om att vara flexibel och arbeta självständigt, där du kan ta egna beslut i arbetet och trivs med förändringar. Du ska samtidigt ha lätt att samarbeta i team.
Vi erbjuder
Zethelius korttidsenhet består av tre avdelningar som tillsammans har 46 korttidsplatser. Omvårdnadspersonalen består av vårdbiträden och undersköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonalen består av sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Våra kunder vårdas hos oss efter en sjukhusvistelse men kan också komma hemifrån. Vi ger våra kunder det stöd och den förberedelse som behövs för att kunna återgå till hemmet alternativt flytt till annat boende. Våra kunder kommer till enheten efter ett biståndsbeslut.
Zethelius korttidsenhet ingår i vård och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer på länken: www.vasteras.se/vardochomsorg
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
