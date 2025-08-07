Undersköterska till Vårdcentralen Trosa
Vårdcentralen TrosaPubliceringsdatum2025-08-07Om företaget
Vi söker dig som vill arbeta på en vårdcentral i vackra Trosa, även kallad världens ände. Vi ligger ca 5 mil från regionens sjukhus i Nyköping och har även närheten till Stockholm med bra kommunikationsmöjligheter via bil, buss eller tåg. Trosa är en växande kommun med ca 15 000 invånare varav vi har ca 14 000 listade hos oss och vi är enda vårdcentralen i området. Vi erbjuder ett omväxlande arbete varvat med planerade och akuta besök. Vårdcentralen består av alla professioner inom primärvård och vi har även SSIH knuten till vår verksamhet och de finns i samma byggnad. Vi har verksamhet vardagar 7.30-17.15 med viss helgtjänstgöring då vi även bemannar primärvårdsjouren i Nyköping.
Sedan 2024 har vi implementerat ett nytt arbetssätt där vi arbetar tydligare i uppdelade team så ta chansen och häng med på vår fortsatta resa och utveckling kring detta.Arbetsuppgifter
Provtagning på lab, mottagningsarbete som tex assistera läkaren vid mindre operationer, akuta hjärtan, sårskador, suturtagning, blodtrycksmätning, EKG och omläggningar. Innefattar även vissa administrativa uppgifter som tex journalföring, kalla patienter, lägga provbeställningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd utbildning till undersköterska med kurserna; Hälso- och sjukvårdskurs 1 och 2 (tidigare akutsjukvård), eller motsvarande. Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande. Du ska kunna prioritera dina arbetsuppgifter, vara flexibel och ha lätt att samarbeta med kollegor då du kommer att ingå i ett av våra team. Ha ett professionellt bemötande gentemot patienter och kollegor, vara utåtriktad och se möjligheter till förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Monica Hästbacka, 072-145 47 65.
Facklig företrädare Tina Lavio, 0156-535 27.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Trosa!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-21.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
