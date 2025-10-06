Undersköterska till Vårdcentralen Kungsbacka!
Region Halland / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2025-10-06
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss i Kungsbacka får du ett stimulerande och varierat arbete på vårdcentralen.
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter såsom provtagning, assistera läkare vid undersökningar, blodtrycksmätning, EKG, tidsbokning, hantering av 1177, samt förrådshantering och beställningar.
Utöver detta bemannar du direktmottagningen, där du självständigt tar emot patienter utifrån deras sökorsak. Du servar även läkarmottagningen och ansvarar för all typ av provtagning på laboratoriet.
Om arbetsplatsen
Hos oss är du alltid välkommen - Vårdcentralen Kungsbacka är Region Hallands största vårdcentral med lite drygt 14 000 listade patienter. Verksamheten ligger på Kungsbacka Närsjukhus, där vi är en bland många verksamheter.
Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Här får du möjlighet att jobba i ett större arbetslag med hög kompetens och god möjlighet till utveckling i en verksamhet som alltid strävar framåt och vill att medarbetarna trivs på arbetet.
Att välja oss ska vara enkelt - För oss är tillgänglighet och kontinuitet viktigt. Vi vill finnas till för våra patienter, där de vill möta oss. Vi vill vara en öppen och välkomnande vårdcentral, där såväl patienter som medarbetare ska trivas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som dessutom:
- har stickvana
- gärna har erfarenhet av primärvård
- trivs med att arbeta i mottagningsarbete
Att vara undersköterska hos oss är både utvecklande och varierande, du får ta mycket eget ansvar och utvecklas i din yrkesroll.
Du har patienten i fokus och är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga till flexibilitet. Viktigt är också att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och har ett gott professionellt bemötande gentemot dina kollegor och de som besöker vårdcentralen. Vi ser även att du har en positiv inställning till utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland, Vårdcentralen Halland Kontakt
Tove Höjer, avdelningschef 0721-420556 Jobbnummer
9542142