Undersköterska till vårdboende
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Karlskoga Visa alla undersköterskejobb i Karlskoga
2026-02-25
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Socialförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Vi söker nu en undersköterska till oss på Saxlyckan vård- och omsorgsboende. På vårdboendet finns 48 lägenheter där människor med somatiska behov bor och lever, varav 8 lägenheter bedriver växelvård och avlastning. Huvudinriktningen på Saxlyckan är somatiska behov men det kan även finnas hyresgäster med kognitiv nedsättning.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Utgångspunkten är att arbeta personcentrerat runt varje hyresgäst och ta hänsyn till varje hyresgästs individuella behov.
Du utför personlig omvårdnad, hälso-och sjukvårdande och rehabiliterande arbetsuppgifter som är delegerade från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det vi ser som väldigt viktigt är att skapa en meningsfull vardag med innehåll för våra hyresgäster. Arbetet sker med stor hänsyn till varje hyresgästs individuella behov.
Du kommer att vara del av ett team bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut samt enhetschef med utgångspunkt från individens behov enligt nya socialtjänstlagen.
Du medverkar på ett positivt sätt till utvecklingen av verksamheten i ett nära samarbete med chef och dina kollegor.
Arbete sker enligt schema dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått gymnasialt omvårdnadsprogram eller motsvarande. För tillsvidareanställning krävs yrkesbevis som undersköterska.
Du har goda IT kunskaper som innebär att du är trygg att använda dator för att dokumentera, rapportera och läsa e-post på det sätt som verksamheten kräver. Digital planering samt utläsa hälso-och sjukvårds instruktioner som grundläggande delar i arbetet som undersköterska.
Du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård-och omsorg.
Dina personliga kompetenser genomsyras av att du är:
* Trygg i din yrkesroll och arbetar utifrån grundprincipen om alla människors lika värde och att arbeta personcentrerat utifrån hyresgästens behov.
* Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att planera verksamheten tillsammans, ta initiativ och se förbättringsmöjligheter.
* Samarbetsorienterad och anpassar dig, förstår och visar hänsyn till hyresgästens situation
Självklart bidrar du till ett positivt arbetsklimat där samarbete och ett gott bemötande gentemot hyresgäster, kollegor, andra yrkesgrupper och anhöriga är självklarheter för dig.
Eftersom arbetet innebär mycket rörelse bör du ha en bra fysik som klarar detta.
ÖVRIGT
Provanställning kan förekomma.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2026-00100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Karlsson 0586-614 12 Jobbnummer
9764111