Undersköterska till Uddens korttidsenhet
Strömstads kommun, Udden Korttidsenhet / Undersköterskejobb / Strömstad Visa alla undersköterskejobb i Strömstad
2026-01-12
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
Vi söker dig som är undersköterska och vill arbeta i vår korttidsverksamhet - en dynamisk och varierande miljö där du tillsammans med engagerade kollegor stöttar människor i en övergångsfas i livet.
Vår korttidsverksamhet vänder sig till personer som under en begränsad tid behöver stöd och omvårdnad, exempelvis efter sjukhusvistelse, i väntan på permanent boende eller under rehabilitering. Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att möta olika behov och livssituationer alltid med individens välbefinnande i fokus.
Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal. Du ger individuellt anpassad och personlig vård och omsorg, med stor respekt för varje persons integritet. I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, social dokumentation samt aktivt arbete med genomförandeplaner.
Hos oss får du möjlighet att:
* Jobba i en varm och stödjande arbetsmiljö, där samarbete och engagemang står i centrum.
* Utvecklas och växa i din yrkesroll, med utrymme för både lärande och ansvar.
* Göra verklig skillnad i människors liv, där din insats bidrar till trygghet och livskvalitet.
För oss är bemanningsprocessen viktig och i tjänsten ingår resurspass för att ta ansvar för helheten. Det ger dig en variation i arbetet och möjlighet att arbeta på olika enheter. Tjänsten är förlagd till dag- och kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har genomförd omvårdnadsutbildning och kan visa upp bevis från Socialstyrelsen som undersköterska.
* Är trygg i din yrkesroll och ska kunna utföra delegerade uppgifter från våra sjuksköterskor.
* Har god datavana och känner dig bekväm med att arbeta i digitala system, då dokumentation är en naturlig del av det dagliga arbetet.
* Har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt, och kan kommunicera tydligt med både brukare, anhöriga och kollegor.
Arbete på en korttidsavdelning kräver flexibilitet och att du har intresse och gärna erfarenhet av rehabilitering. Du har en positiv inställning till ditt arbete, är lyhörd och empatisk i ditt bemötande samt lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt när det behövs. God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt är en självklar del av din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
