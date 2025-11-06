Undersköterska till Timmermansgatan 62:1
Är du en engagerad undersköterska som drivs av att skapa livskvalitet och vill göra verklig skillnad i människors vardag? Då vill vi gärna se dig som vår nya kollega!
Vilka är vi?
Vård och omsorgskontorets uppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas - både som medarbetare och som människa.
Timmermansgatan 62:1 är en hemtjänstenhet som utgår från Hageby. Vi utför beviljade insatser i människors hem (ordinärt boende) och verkar i områdena Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad, Smedby, Lida kullar, Rambodal och Lindö.
Med ett brukarorienterat förhållningssätt hjälper vi främst äldre att leva ett självständigt och tryggt liv i sina egna hem, där vi alltid utgår från deras individuella behov och beslut från biståndshandläggare.
Hos oss får du möta människor med olika behov och livssituation och du får varje dag ett meningsfullt arbete. Som en del av vårt team, där personalen arbetar i olika vårdlag beroende på område, får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av en verksamhet där trygghet, kontinuitet, nära vård och kvalitet står i fokus.
Enheten har ett delat ledarskap mellan 2 chefer, som samarbetar tätt för den gemensamma enheten. Vårt team består av ca 50 engagerade medarbetare som är indelade i 7 olika vårdlag.
Nu söker vi efter 4 nya kollegor som vill göra skillnad tillsammans med oss.
Som undersköterska i hemtjänsten har du en betydelsefull roll i att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare i deras egna hem. Du ger en individanpassad och professionell omvårdnad och uppmärksammar samt tillmötesgår fysiska, psykiska och sociala behov.
Du ger personlig omvårdnad som kan inkludera hjälp med hygien, påklädning och medicinhantering. Du bidrar även till en trivsam hemmamiljö genom att hjälpa till med hushållssysslor som städning, inköp och tvättning.
Utöver det har du en viktig social roll där du skapar trygghet och gemenskap genom samtal, promenader eller andra aktiviteter som bidrar till brukarens välbefinnande. Du arbetar både självständigt och i gott samarbete med kollegor och med andra yrkesgrupper, där ni tillsammans skapar kvalitet inom vård och omsorg.
Dokumentation är en viktig del av ditt arbete för att säkerställa god kontinuitet och kvalitet. Likaså att bidra till verksamhetsutveckling och följa de rutiner som finns kring arbetet.
Du förväntas även hantera administrativa uppgifter som beställningar, kontakter med anhöriga, biståndshandläggare, hemsjukvården och registrering av avvikelser. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma förändrade behov. Du bedriver ett nära kontaktmannaskap och upprättar och följer upp genomförandeplaner kontinuerligt tillsammans med brukare.
Vår verksamhet är förlagd mellan klockan 6.30-22.00 alla dagar i veckan och du arbetar varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan uppvisa diplom från Socialstyrelsen. Det är positivt om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Som person är du lugn, trygg med ett gott bemötande gentemot den du möter. Du samarbetar bra med andra, men trivs också med att arbeta självständigt. Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att ge bästa möjliga omsorg.
Du är flexibel och kan anpassa dig när planer ändras i det dagliga arbetet. Du har lätt för att prioritera och hitta lösningar i olika situationer.
Du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift. Eftersom vi har områden där bil krävs, behöver du ha B-körkort och även kunna cykla.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Snarast
Arbetstid: Dag/Kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 9 december, urval görs löpande
Kontakt: Sofie Nordqvist, sofie.nordqvist@norrkoping.se
, 011-157736 eller Jennifer Can, jennifer.can@norrkoping.se
, 011-153965
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
