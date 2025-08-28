Undersköterska till Sörgården
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Sörgården är ett särskilt boende med 37 platser i Rottne strax norr om Växjö. Vi sätter stort fokus på den enskilde omsorgstagaren och du måste därför ha ett stort engagemang och värna om värdighet och integritet. Du är trygg i din yrkesroll och tycker om att ta ansvar. Som vår medarbetare gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare.
På Sörgården arbetar vi med fokus på omsorgstagaren genom fast omsorgskontakt och nära samarbete mellan olika professioner. I tjänsten ingår omvårdnadsarbete, delegerade HSL-uppdrag, dokumentation samt särskilt ansvar över ett eller flera ansvarsområden som vi gemensamt kommer fram till utifrån dina intressen och förkunskaper. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet genom dialog både under planerade möten och spontana samtal. Hos oss är det viktigt att fokusera på lösningar och inte problem och att vilja bidra till en bra arbetsmiljö. Vi tror att ett leende och ett gott skratt ger positiva effekter både hos personal och omsorgstagare.
Vi söker dig som är engagerad, har hög social kompetens och gillar att samarbeta tillsammans med andra. Du tar ett stort eget ansvar, är flexibel och söker ständigt efter effektiva lösningar. Vi ser gärna att du bidrar med egna idéer och är med och driver vårt kvalitetsarbete framåt. Stresstålighet och att självständigt kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter är nödvändigt. För att bli aktuell för tjänsten behöver du också ha godkänd omvårdnadsutbildning.
Självklart har vi kollektivavtal. Vårt mål är att du ska må bra på din arbetsplats och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, kommunhälsovård och som tillsvidareanställd blir du automatiskt medlem i vår personalklubb Dakapo.
Tjänsten innefattar arbete under dag, kväll samt helg. Kvalifikationer
Du är undersköterska gärna med erfarenhet från äldreomsorgen.
Du har god förmåga att samarbeta, strukturera och planera ditt arbete, du tycker om att ta ansvar och är flexibel. Du behöver behärska svenska språket i tal och skrift.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
