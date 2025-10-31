Undersköterska till Söderhamns kommun
2025-10-31
Är du utbildad undersköterska och vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du får möjlighet att göra skillnad? Vill du arbeta självständigt, men också tillsammans som en viktig del av en grupp? Sök då tjänsten som undersköterska till hemtjänst Forsgården redan idag!
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss kommer ditt arbete främst består av att ge stöd och omvårdnad till våra kunder i ordinärt boende.
Det innebär bland annat att hjälpa till med personlig hygien, måltider, förflyttningar, inköp och olika hushållssysslor. I arbetet ingår även att upprätta genomförandeplaner, dokumentera samt besvara trygghetslarm.
Tjänsten innebär arbete dagtid, kvällar, helger, frivilligt delade turer samt vid behov resurspass. Det kan förekomma arbete inom hela sektor Välfärd under vissa perioder, inte enbart inom hemtjänstområdet Forsgården. Vi har ett nära samarbete med samtliga hemtjänstgrupper i Söderhamns kommun.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hemtjänst Forsgården består av två arbetslag som är geografiskt indelade. Vi utgår från vår grupplokal i centrala Söderhamn som vi delar med flera andra hemtjänstgrupper, vilket skapar förutsättningar för samarbete och gemenskap.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Då dator och telefon används som viktiga arbetsredskap är det önskvärt att du har data- och telefonvana. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter, vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav, likväl att du är beredd på att köra bil i tjänsten.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du initierar aktiviteter, ser förbättringsmöjligheter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du har en god samarbetsförmåga och bemöter andra på ett lyhört och respektfullt sätt.
Hemtjänsten är en verksamhet i ständig förändring, vilket innebär att du behöver vara flexibel, stresstålig och se möjligheter i olika situationer. Du arbetar och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.
Vi värdesätter att du är kommunikativ och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer, både internt och externt. Vi tror att du kommer trivas i rollen om du har ett genuint intresse och en vilja att hjälpa andra, samt förmåga att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet.
Som sökande till tjänsten bör du ha en stark känsla för allas lika värde, oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder och bemöta alla människor med respekt och omtanke.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
