Undersköterska till Röntgenkliniken i Köping
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Köping Visa alla undersköterskejobb i Köping
2025-09-19
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där närheten till varandra öppnar upp för ett gott samarbete och vill tillhöra ett team där allas insatser är lika viktiga? Här får du goda möjligheter till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen! Det är kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du i första hand för att patienten får ett bra omhändertagande före, under och efter röntgenundersökningen samt vara röntgensjuksköterskan/läkaren behjälplig vid undersökningen. I din roll ingår också att se till så att utrustningen som används vid undersökningen är i sin ordning. Enklare dokumentation och receptionsarbete ingår även i arbetsuppgifterna.
Om arbetsplatsen
Röntgenkliniken är en länsövergripande verksamhet (Västerås, Köping, Sala och Fagersta) där vi utför akut och planerad röntgenverksamhet. Hela kliniken är digitaliserad och hanterar sedvanliga röntgenundersökningar inom uro-gastro, skelett, datortomografi, mammografi, ultraljud, intervention och MR. På kliniken arbetar 180 engagerade medarbetare som utför ett kvalitativt och professionellt arbete.
Vårt sjukhus i Köping är ett litet sjukhus som präglas av en trevlig och familjär atmosfär. Röntgenavdelningen består av ca 25 medarbetare och vi bedriver till största delen verksamhet på kontorstid, men har även bemanning på kvällar och helger.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Se en film om Röntgenkliniken https://www.youtube.com/watch?v=4zMvd6vsgwo&feature=youtu.beKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av yrket men det är inte ett krav. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic så ser vi även det som meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och du behöver klara av att anpassa dig till olika omständigheter och ha en förmåga att behålla ditt lugn och fokus. Att teamarbetet fungerar är avgörande för patientsäkerheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar patientnära och är empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Här finns mycket att lära så att vara nyfiken är bra och att alltid våga fråga om du är osäker.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, vikariat, heltid. Tillträde 1:a december eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Kommunal
Kristin Metzger kristin.metzger@regionvastmanland.se 021-17 37 67 Jobbnummer
9516311