Undersköterska till Råneå Hälsocentral
2025-08-08
Välkommen till Råneå hälsocentral - en arbetsplats där vi samarbetar och har roligt på jobbet!
Här är vi ett engagerat och kompetent team där samarbete, korta kontaktvägar och ett gemensamt driv att stötta både varandra och våra patienter präglar vardagen. Vi arbetar tillsammans för att skapa en tillgänglig och trygg vård - med patienten i centrum och kollegialt stöd som självklarhet.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården samt om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är serviceinriktad, du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är även stabil och kontrollerad i stressande och pressade situationer. Du har en god samarbetsförmåga där du värderar och ser nyttan i att samarbeta med andra. Vidare ser vi även att du har en helhetssyn, du förstår din egna roll men ser till verksamhetens bästa i dina beslut och ageranden.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande arbete med stor betydelse i det dagliga patientflödet på hälsocentralen. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att arbeta på vårt laboratorium med olika typer av provtagningar samt att bemanna receptionen. Du utför också flera olika undersökningar, såsom hörseltest, spirometri, blodtryckskontroller och EKG osv. Utöver detta kommer du att arbeta med omläggningar och andra sedvanliga undersköterskeuppgifter inom primärvården. Du assisterar annan personal vid olika undersökningar och har en viktig roll i teamet. Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i verksamheten - en spindel i nätet som bidrar till ett gott samarbete och en trygg, tillgänglig vård för våra patienter.
Det här erbjuder vi dig- Ett gott arbetsklimat med nära samarbete och erfarna kollegor
• Möjligheter till kompetensutveckling
• En arbetsplats där det är roligt att gå till jobbet - vi har nära till skratt och hjälps åt
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elin Degerlund elin.degerlund@norrbotten.se 0924-522 01 Jobbnummer
9451101