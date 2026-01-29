Undersköterska till Pålsjö Park vårdboende
2026-01-29
Vill du arbeta i en naturskön miljö och göra skillnad i människors liv? Är du erfaren och trygg i din yrkesroll som undersköterska? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Pålsjö Park vårdboende ligger i ett lugnt och trevligt område i norra delen av Helsingborg. Mitt emot boendet ligger Pålsjö skog med tillgång till härliga skogspromenader. Pålsjö Park vårdboende är byggt 2012 och utformat på tre plan med 60 lägenheter fördelat på 5 flyglar. Varje våningsplan har ett gemensamt kök. Kommunikationerna till Pålsjö Park vårdboende är bra, buss 3 och 6 stannar precis utanför byggnaden.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv möjligt.
I ditt arbete ansvarar du för att utföra service- och omvårdnadsuppgifter och du skapar förutsättningar för en god livskvalité för våra hyresgäster. Du ingår i ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef och kommer att utföra insatser som delegerats av vår legitimerade personal.
Du ser dokumentation som en naturlig och viktig del av ditt arbete för att säkerställa en god och säker vård och omsorg.
Tjänsterna är förlagda på dag- och kvällstid. Vi arbetar både vardagar och helger.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och för att lyckas i rollen är det viktigt att du har grundläggande datorkunskaper, dokumentationsvana, är bekväm med att arbeta med digitala verktyg samt har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du behöver även ha erfarenhet av att ha arbetat med och utfört delegerade HSL-insatser.
Det är meriterande om du har en fördjupad utbildning relaterad till vårdyrket, om du har arbetat med personer med kognitiv svikt samt med palliativ vård och vård i livets slutskede. Vidare är det också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Procapita, LifeCare, APPVA, Senior Alert, BPSD.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss Vi behöver dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som kan möta varje individ utifrån dess behov och önskemål. Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och värdesätter ett professionellt bemötande, förmågan att vara flexibel och ansvarsfull samt förmågan att kunna prioritera, även vid arbetsanhopning. Vi vill också att du som söker lägger stor vikt vid att vara en god kollega och har ett positivt synsätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Anette Grundström Anette.Grundstrom@helsingborg.se 042-10 54 08 Jobbnummer
