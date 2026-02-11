Undersköterska till ortopedavdelningen
Region Gävleborg, VO Ortopedi / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2026-02-11
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ortopedi i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Att arbeta hos oss på ortopedavdelningen ger en bred erfarenhet med möjlighet att utvecklas inom området ortopedi och urologi. Vi är måna om att ha kompetenta och yrkesstolta medarbetare för att ge våra patienter bästa möjliga vård. För oss är patientsäkerhet, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling högt prioriterat.
Vi söker nu en undersköterska till Hudiksvall med intresse för personcentrerad vård som kan samverka för patientens bästa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Hos oss kan du se fram emot ett roligt, stimulerande och ständigt utvecklande arbete inom ett spännande område, med många olika diagnoser inom ortopedi och urologi. Du kommer att arbeta patientnära tillsammans med ditt team bestående av olika professioner. Vi har verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du som undersköterska hos oss arbetar dagar, kvällar och nätter.
Som undersköterska hos oss får du bland annat arbeta med
• omvårdnad av patient
• provtagning och kontroller
• såromläggning.
Hos oss får du
• individuellt schema enligt Time Care
• individuellt anpassad introduktion
• ett betydelsefullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö.
Låter detta intressant och du vill veta mer om tjänsten så är du välkommen att kontakta oss!
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Uppdraget som undersköterska hos oss ställer höga krav på självständighet och att du känner dig trygg i din yrkesroll. Vidare behöver du vara kommunikativ och trivas med högt tempo. Din viktigaste tillgång är ditt engagemang för verksamhetens patienter och att arbeta framåt i en positiv anda. Som undersköterska och en del av oss på ortopeden är det viktigt att du har ett helhetstänk och agerar som en förebild utifrån våra och Region Gävleborgs värdeord.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska.
Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ortopedi Kontakt
Li Persson, vårdenhetschef li.persson@regiongavleborg.se 076-134 02 32 Jobbnummer
9736493