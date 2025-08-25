Undersköterska till operationsenheten, Atleva Specialistvård
2025-08-25
Publiceringsdatum2025-08-25
Atleva specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008.
Det nybildade affärsområdet Atleva Operation finns på tre orter och utför operationer i uppdrag från våra övriga affärsområden, HandCenter, FotCenter och Atleva Ortopedi.
Vår verksamhet i Stockholm bedrivs dagtid mån-fre i centralt belägna lokaler på Drottninggatan 99. Vi utför dagligen operationer inom hand- och fotkirurgi. Även annan kirurgi kan bli aktuellt i framtiden då vi har möjlighet att utöka vår verksamhet under tidDina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i vårt operationsteam som idag består av operationssjuksköterskor, steriltekniker, narkossjuksköterskor, narkosläkare samt operatör.
Vi söker en undersköterska med erfarenhet från operation, gärna från ortopedisk verksamhet, och som är en positiv och engagerad person. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta både i team och självständigt.
Meriterande är att ha erfarenhet från polikliniska operationer på mottagning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
- Undersköterska med erfarenhet från operation.
- Du tycker om att arbeta med snabba flöden.
- Du är flexibel, lyhörd inför dina arbetskamrater och tycker det är kul att arbeta i en organisation som är under utveckling.
- Du kan ta egna initiativ, jobba självständigt och är intresserad av att utveckla rutiner och arbetssätt.
- Du har ett utåtriktat sätt och kan representera kliniken i kontakt med patienterna. Anställningsvillkor
- Arbete mån-fre, viss kvälls tjänstgöring kan förekomma.
- Friskvårdsbidrag på 4000 kr
- Fri frukost, kaffe och frukt varje dag
- Tjänstepension enligt ITP 1
- Sjukvårdsförsäkring
Vi kommer intervjua lämpliga kandidater löpande
Månadslön, provanställning tillämpas
