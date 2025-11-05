Undersköterska till operationsavdelningen
Region Sörmland / Undersköterskejobb / Katrineholm Visa alla undersköterskejobb i Katrineholm
2025-11-05
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Anestesikliniken Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2025-11-05Om företaget
Anestesikliniken MSE/KSK bedriver verksamhet på både Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK). Katrineholm den vackra lagom stora staden med en härlig känsla av både stad och landsbygd. Kullbergska sjukhuset ligger i centrala Katrineholm.
Operationsavdelningen innefattas av tre enheter, operation, sterilcentral och uppvakningsavdelning, där rotation mellan enheter förekommer. På vår operationsavdelning genomförs planerade operationer på dagtid inom ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, tand- och ögonkirurgi. Stort fokus läggs på effektiva och kvalitativa patientflöden med patienten i centrum. Det mindre sjukhuset ger en stark känsla av gemenskap där personer med olika kompetenser arbetar tillsammans i en öppen dialog.Arbetsuppgifter
Det är ett varierande arbete där du får utbildas och utvecklas i din profession. Du kommer att ingå i operationsteamet och vara delaktig i omhändertagande av patienter där patientsäkerhet och den trygga patienten ligger i fokus. Bistå operations- och anestesisjuksköterska före, under och efter operation. Handha medicinskteknisk apparatur samt dokumentera i olika datasystem. Assistera operatör under operation.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning hälso- och sjukvård. Du behöver ha förmåga att arbeta både självgående och i god samverkan med övriga medarbetare på avdelningen. Se möjligheter i förändringar, engagemang och tycker om att arbeta i en miljö med omväxlande tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett positivt förhållningssätt.
Du behöver förutom dina betyg som undersköterska med hälso- och sjukvårdskurs 1 och 2 (tidigare akutsjukvård) ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid med tjänstgöring dagtid, måndag till torsdag samt varannan fredag. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Lena Nilsson, 0150-561 76.
Biträdande enhetschef Karin Enterlid, 0150-564 98.
Facklig företrädare kommunal Henrik Silo, 0150-563 10.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-20.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9590803