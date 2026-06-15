ST-tandläkare i Ortododonti till Aqua Dental Malmö Hansa
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2026-06-15
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ST-tandläkare i Ortododonti till Aqua Dental Malmö Hansa
Aqua Dental är en av Sveriges ledande tandvårdsaktörer med över 800 medarbetare på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor. Vi erbjuder specialisttandvård inom ett brett spektrum av odontologiska områden och var femte tandläkare hos oss är specialist.
Nu söker vi en engagerad tandläkare som vill genomföra sin specialisttjänstgöring (ST) inom ortodonti vid Aqua Dental Malmö Hansa. Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Specialisttjänstgöringen omfattar både klinisk tjänstgöring och teoretisk utbildning och genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkares specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77). Utbildningen omfattar minst tre års heltidsstudier.
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor där handledning, klinisk utveckling och vetenskapligt arbete är en naturlig del av vardagen. Den kliniska tjänstgöringen sker vid Aqua Dental Malmö Hansa medan den teoretiska utbildningen genomförs i samarbete med Region Skåne.
Utbildningsplanen utformas individuellt i samråd mellan ST-tandläkare, huvudhandledare, studierektor och klinikchef med hänsyn till tidigare erfarenheter och kompetenser.
Under din specialisttjänstgöring kommer du bland annat att arbeta med:
Diagnostik, terapiplanering och behandling av remitterade patienter
Konsultationsverksamhet gentemot allmäntandvården
Samarbete över odontologiska specialitetsgränser samt med övrig hälso- och sjukvård
Vetenskaplig fördjupning och kvalitetsutveckling
Utbildning och kunskapsspridning
Du kommer att handledas av vår specialist inom Ortodonti, Esmeralda Dhima, som varit specialist sedan 2021 och har ett starkt engagemang för utbildning och utveckling inom ämnesområdet.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare
Har fullgjort minst två års klinisk tjänstgöring inom allmäntandvården
Har ett stort intresse för ortodonti och en stark vilja att utvecklas inom specialiteten
Har ett intresse för vetenskapligt arbete och kunskapsutveckling
Har ett pedagogiskt intresse och tycker om att dela med dig av kunskap till kollegor och samarbetspartners
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärprofessionellt
Är kommunikativ, engagerad och ansvarstagande
Bidrar med nya perspektiv och delar generöst med dig av dina erfarenheter samtidigt som du är lyhörd för andras
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du även har tidigare tjänstgöring inom ortodonti, genomförda sidoutbildningar eller diplomkurser, vetenskapliga arbeten och/eller pedagogisk erfarenhet.
Tillträde enligt överenskommelse där utbildningsstart planeras att ske 1 januari 2027.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 6 juli 2026.
Urvalsprocessen påbörjas efter sommaren och intervjuer planeras att genomföras i mitten av augusti.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Idakajsa Sand, regionchef, idakajsa.sand@aquadental.se
, 072-232 79 15
Pernilla Gran, studierektor, pernilla.gran@aquadental.se
, 070-942 04 49
Se mer om vilka vi på Aqua Dental är och om vår vision i videon nedan och via vår karriärssida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910028-2053613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Södra Promenaden 71 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Idakajsa Sand idakajsa.sand@aquadental.se Jobbnummer
9964284