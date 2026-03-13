Undersköterska till Norrevång - Nattjänst
2026-03-13
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vill du göra skillnad under nattens lugnaste timmar? Välkommen till Norrevång, ett särskilt boende inom Tomelilla Kommun, där vi tillsammans skapar trygghet och omsorg dygnet runt för våra äldre medborgare. Här arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt och sätter de boendes behov i centrum. Våra äldre som bor här har en demensdiagnos.
Vi är en arbetsplats som välkomnar mångfald och ser olikheter som en tillgång. Här finns utrymme för engagemang, idéer och utveckling, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i verksamheten med fokus på både brukarnas och medarbetarnas bästa.
I Tomelilla kommun skapar vi förutsättningarna för att möjliggöra heltidsarbete, vilket leder till många kollegor och större möjlighet till kompetensutveckling. Placeringen är på Norrevång, men resurspass på andra enheter inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun förekommer.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som nattpersonal arbetar du med att ge god omvårdnad, trygghet och service till våra boende under natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Ge personcentrerad omvårdnad utifrån varje individs behov och önskemål
• Tillsyn och omvårdnad
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med kollegor inom teamet samt anhöriga
• Larmhantering
• Stödja vid måltider, hygien och medicinhantering
• Skapa trygghet och struktur i vardagen för personer med demens
Vi erbjuder dig
• Ett självständigt, meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Stöd från erfarna kollegor och arbetsledning
• Friskvårdsbidrag
• Kompetensutveckling och intern utbildning inom demensvård
• Trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner
• Möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är lugn, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
• Kan arbeta självständigt men också bidra till ett gott samarbete i teamet
• Har datorvana och gärna erfarenhet av dokumentation i system combine
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete på särskilt boende
• Erfarenhet av demens
• Delegering inom hälso- och sjukvård
• Lågaffektivt bemötande
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
Tf. Enhetschef
Catarina Walters catarina.walters@tomelilla.se Jobbnummer
9795115