Undersköterska Till Niva
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-12-08
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Neurointensivvårdsavdelningen NIVA är en högspecialiserad och högteknologisk intensivvårdsavdelning på ett av Sveriges största sjukhus. Vi vårdar barn och vuxna med bland annat traumaskador, cerebrala blödningar och övriga skador som påverkar nervsystemet. NIVA har 8 vårdplatser och vi är ca 100 medarbetare.
Sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans i parvård och du kommer att ha en viktig roll i samarbetet där olika professioner arbetar tillsammans för patientens bästa. NIVA är en välfungerande organisation och vi tar tillvara på personalens engagemang och kunskap i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska hos oss på NIVA. Som undersköterska på NIVA får du ett spännande och meningsfullt arbete. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor och läkare med att patientnära observera förändringar i patientens tillstånd. Du ska efter inskolning, självständigt kunna sköta den patientnära och basala omvårdnaden av en svårt sjuk patient. Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med minst två års erfarenhet från akutsjukvård.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du bör vara intresserad av avancerad omvårdnad, teknisk utrustning och teamarbete. Du har även ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. Vi vill att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid med rotation, dag, kväll och natt i schemamodell som ger mer tid för återhämtning vid obekväm arbetstid. Introduktionen anpassas efter individuella behov. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas.
Du får en handledare som ger dig vägledning, feedback och som hjälper dig i din utveckling. Vi har även en klinisk handledande undersköterska som kommer att vägleda dig i din inskolning. Vi har 2-3 schemalagda utbildningsdagar per termin.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ann-Sofie Spinord, 018-611 49 62
Biträdande avdelningschef Anna Gradin, 018-611 87 87
Biträdande avdelningschef Anna Wendt, 018-611 49 79
Biträdande avdelningschef Lena Sundblom 018-617 08 02
Fackliga representanter Vårdförbundet nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
