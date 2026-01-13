Undersköterska till nattpatrullen
2026-01-13
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Nattpatrullen i Trelleborg har ett varierande arbetsområde.
Vi arbetar efter målen att kunderna ska uppleva trygghet, trivsel och hög kvalité i sitt liv och boende. Det är viktigt för oss att kunden upplever att dem kan få påverka den hjälp dem får av oss och är i behov av. Att i största möjliga mån gynna ett samarbete i planeringen tillsammans med både kunderna och deras anhöriga är av stor betydelse.
För Nattpatrullen är Trelleborg indelat i tre områden: Öster, Väster och landet. Nattpatrullen utgår från Landsvägen 2197 Anderslöv.
Det är planerade insatser och trygghetslarm som styr nattens arbete. Arbetet utförs i kundens egna hem.
Det är olika omvårdnadsåtgärder som t.ex personlig hygien, toalettbesök, förflyttningar till och från säng, mm. Delegerade HSL arbetsuppgifter utförs.
I Trelleborgs kommun använder vi oss av det digitala planeringssystemet LMO. Många av våra kunder har trygghetslarm som nattpatrullen svarar och åker ut på utifrån SOS - larmcentral. Samarbete under natten sker med tjänstgörande sjuksköterskor i kommunen och Primärvården. Kvalifikationer
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och erfarenhet av att arbeta som undersköterska. B-körkort till manuellväxlad bil är ett krav. Du har ett trevligt bemötande, serviceinriktad och lyhörd för att tillgodose kundernas behov. Det är viktigt att trivas med att både arbeta självständigt och i grupp och att ha god förmåga att bedöma och hantera varierade situationer. Mycket av arbetsuppgifterna kräver en självständighet och en förmåga att prioritera. Du ska ha lätt för att se möjligheter och lösningar på problem, vara flexibel, utvecklingsinriktad och ha lätt för att samarbeta med kollegor och övriga i det tvärprofessionella teamet. Du tar ansvar och sätter kunden i centrum.
Meriterande är om du har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter som insulin, läkemedel samt rehabiliterande arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas på utbildning, personlig lämplighet och erfarenhet.
Arbetstid
Arbetstiden är ca kl 22.30- 07.30. Helgarbete förkommer.
Heltid motsvarar 34 timmar och 20 minuter per vecka.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
