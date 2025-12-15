Undersköterska till Nattpatrullen
2025-12-15
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Välkommen till Nattpatrullen, du ansvarstagande och engagerade undersköterska!
Vi som arbetar som undersköterskor på Nattpatrullen är vakna när alla andra sover. Vår arbetsplats sträcker sig över hela Växjö kommun. Vi hjälper våra omsorgstagare med diverse omvårdnadsinsatser och HSL-uppgifter. Vi utför både planerade insatser och åtgärdar trygghetslarm. Att vara ensam i bilen på natten är inget problem för oss, men behöver du hjälp kan du ringa en kollega. Hos oss är den ena natten inte den andra lik.
Du har möjlighet att jobba 75-100% och har dessutom förmånen att vara med och påverka ditt eget schema. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, B-körkort är ett krav för samtliga tjänster.
Personerna vi söker ska vara trygga, stabila och självgående, ha lätt för att samarbeta samt ha ett professionellt bemötande mot såväl kollegor som omsorgstagare och arbeta med omsorgstagaren i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, vi arbetar dagligen för att ligga i framkant och bedriver ett ständigt utvecklings- och kvalitetsarbete, vi arbetar efter LifeCare Planering. Viktigt är att man kan jobba natt och således sova på dagarna efter det att man har arbetat.
För att du ska känna dig trygg i arbetet som undersköterska ser vi gärna att du har någon form av tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Vi söker för närvarande både efter tillsvidareanställda och anställda som vill bli anställda på vikariat.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
