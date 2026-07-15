Undersköterska till Nära vårdteamet
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2026-07-15
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Vill du arbeta i ett team där du får använda hela din kompetens som undersköterska och göra verklig skillnad för multisjuka äldre? Hos Nära vårdteamet får du ett självständigt och varierat arbete där du samverkar med flera professioner för att skapa trygg, personcentrerad och sammanhållen vård i hemmet.
Nära vårdteamet i Eskilstuna arbetar med personcentrerad vård och omsorg för multisjuka äldre som bor i ordinärt boende. Verksamheten är en del av utvecklingen mot framtidens nära vård och bygger på ett nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare.
Vårt arbete utgår från värderingarna tillgänglighet, närvaro, professionalitet, engagemang och nytänkande. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, kontinuitet och god kvalitet i vård och omsorg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Nära vårdteamet arbetar du i brukarens hem och är en viktig del av det multiprofessionella teamet. Rollen innebär ett stort eget ansvar samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor från olika professioner.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp insatser utifrån brukarens behov och förutsättningar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Omvårdnadsarbete enligt Socialtjänstlagen (SoL).
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
• Uppdrag som fast omsorgskontakt.
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer.
• Samverkan med brukare, anhöriga och övriga professioner.
Arbetet utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där brukarens behov, resurser och delaktighet står i fokus. Du bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet samtidigt som du visar respekt för brukarens och anhörigas integritet.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg enligt schema. Bilkörning ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska.
• Har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsreglerna.
• Har minst två års aktuell erfarenhet som undersköterska.
• Har erfarenhet av arbete med äldre.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Är van att dokumentera och använda digitala verktyg via dator och telefon.
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete med multisjuka äldre.
• Palliativ vård.
• Personer med kognitiv svikt.
• Hemtjänst eller liknande verksamhet.
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till goda relationer med brukare, anhöriga och kollegor.
Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras. Du behåller lugnet även i situationer som ställer krav på prioritering och omdöme, och du har ett professionellt och respektfullt bemötande i alla möten.
Vill du göra skillnad för multisjuka äldre tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du även att behöva visa upp registerutdrag samt genomföra ett språktest.
Information om skyddad yrkestitel:
För att bli aktuell för tjänsten som undersköterska behöver du uppvisa bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Om du redan är tillsvidareanställd i Eskilstuna kommun behöver du istället lämna in ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som styrker att du omfattas av övergångsreglerna för tillsvidareanställda den 1 juli 2023.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt ök.
Arbetstid: Schema.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261127:2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Eriksson Semeste johanna.eriksson14@eskilstuna.se 016-710 10 58 Jobbnummer
10003020