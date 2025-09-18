Undersköterska till Midgårds äldreboende
2025-09-18
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta och skapa värde för dem vi är till för!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker nu en undersköterska till Midgårds äldreboende. I rollen kommer du dagligen bidra till att skapa värde för människor. Ditt dagliga arbete har stor variation och du har möjlighet att göra en positiv inverkan på livskvaliteten för vårdtagarna.
Dina arbetsuppgifter består i att arbeta med omvårdnad av äldre och att arbeta efter varje boendes individuella genomförandeplan enligt Socialtjänstlagen, både gällande daglig omvårdad och sociala aktiviteter. Delegering av vissa sjukvårdsuppgifter från patientansvarig sjuksköterska förekommer. Arbetstiderna är förlagda enligt schema med både dag- och kvällstid under både vardagar och helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1/11 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en formell kompetens som undersköterska från omvårdnadsprogrammet. Arbetslivserfarenhet från äldreboende är meriterande.
Som person är du lyhörd, ansvarstagande, flexibel, stresstålig och serviceinriktad. Du ska ha en god förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta tillsammans med arbetsgruppen för att göra det bästa för de boende och verksamheten. För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och därigenom ha ett gott och respektfullt bemötande mot både kollegor och vårdtagare. Vidare är du initiativrik, men det är viktigt att du även kan följa de rutiner och instruktioner som finns på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Grundläggande IT-kunskaper och datorvana erfordras eftersom datorer/smartphones används i arbetet för dokumentation och registrering.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera samt att dokumentera, krävs goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag. Du får introduktion och stöd för att du ska känna dig säker i din roll. Du får stor variation i ditt dagliga arbete.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Ansök redan i dag eller senast 2025-10-05. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Teresa Klasson teresa.klasson@tidaholm.se 0502-60 64 64 Jobbnummer
9514809