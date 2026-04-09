Undersköterska till kvällspatrull 68,92%
Vi på Vardaga hemtjänst Team Skeppargatan på Östermalm söker en undersköterska alt vårdbiträde (utbildad) för att ersätta en föräldraledighet i kvällsgruppen. Arbete i hemtjänsten på kvällstid med arbetstid mellan 16.00 till 22.30 på vardagar och helger (schema med tjänstgöring tre helger av fyra).
Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Hos oss får du * Möjlighet att stötta människor i sin vardag samtidigt som du växer och utvecklas som person. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig och en jättebra arbetsgrupp med trevliga kollegor * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra kunder * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Om rollen Arbetet på kvällstid består av att hjälpa äldre personer i deras egna hem med personlig omvårdnad, tillsyn, matlagning, förflyttningar och svara på trygghetslarm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation.
Tack vare dig kan våra kunder fortsätta att bo kvar hemma och behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Om Vardaga Hemtjänst Team Skeppargatan Vi är är ett Team som har kontor på Östermalm nära tunnelbana och kunderna. Vi är ca 60 personer som jobbar hos och vi har ca 170 kunder och alla kunderna bor i närheten av våran lokal på Östermalm. På kvällstid arbetar det 7 personer varje kväll och det är en ambitiös grupp som stöttar varandra och är måna om att ge kunderna en god omsorg och service.
Vi har en tydlig organisation när det gäller olika roller, rutiner och vad som förväntas av våra medarbetare ute hos kund. Cheferna finns på plats så att våra medarbetare får den stöttning de behöver.
Tjänsten är på 68,92% och är en tillsvidareanställning = Fastanställning . Arbetsschemat är på fast rullande schema på kvällstid med arbete 3 helger av 4. Tjänsten är med 6 månaders provanställning. Prioritering av sökande som kan starta anställning i juni månad.
Din erfarenhet och kunskap Vi önskar att du som söker dig till oss: - Tycker om att arbeta med människor och ge service - Har utbildning som undersköterska/vårdbiträde - KRAV - Önskvärt om du har körkort (automat) och kan köra bil i innerstaden när det behövs. EJ krav - Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreboende - Kan jobba kvällstid mellan 16.00 till 22.30 på fast rullande schema utifrån verksamhetens behov. - Har lätt för att samarbeta med kunder, kollegor, anhöriga och chefer - Pratar och skriver bra svenska. - Tycker om att gå då arbetet är rörligt och man går mellan kundbesöken - Har en positiv attityd och vill vara med och bidra till kvällsgruppenPubliceringsdatum2026-04-09Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: i juni 2026
Sista dag att ansöka är 30 april 2026
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Irina.potapoff-timoniemi@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post - dessa ansökningar besvaras inte.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, Team Ambea, Telefon: 010-442 90 32 , Mail: pvo.ambea.stockholm@kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardaga erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
