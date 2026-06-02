Undersköterska med hjärta för demensvård
2026-06-02
Inom vård och omsorg söker vi nu en engagerad undersköterska till demensenhet på Lillevångs särskilda boende.
Vill du arbeta nära människor och göra verklig skillnad i vardagen för personer som behöver stöd i sin vardag? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens i ett meningsfullt arbete där relationer, trygghet och kvalitet står i fokus.
Välkommen till oss i Simrishamns kommun!
Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här blir du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vårt särskilda boende arbetar du med ett professionellt och personcentrerat förhållningssätt. Du möter varje individ med respekt, värme och lyhördhet och anpassar ditt arbetssätt utifrån individuella behov och förutsättningar.
Uppdraget kräver att du är pedagogisk, har ett lågaffektivt bemötande, har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett engagerat team. Du är flexibel, stresstålig och har ett genuint intresse för att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vi är mitt uppe i arbetet med fast omsorgskontakt, där du kommer att ha en central roll som den viktigaste länken kring den boendes behov, önskemål, välbefinnande samt i kontakt med anhöriga.
I rollen som undersköterska ingår bland annat att:
• Utföra personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
• Hjälpa till vid måltider, hygien, förflyttningar och inköp
• Att dokumentera och upprätta genomförandeplaner
• Arbeta utifrån individuella genomförandeplaner
• Medverka vid och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegering
• Bidra till en trygg, meningsfull och stimulerande vardag för de boende
• Samverka med andra professioner så som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, Silviasyster
• Ha kontakter med anhöriga när det krävs
• Du arbetar alltid med fokus på god kvalitet i vård och bemötande och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat på arbetsplatsenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Är trygg med datorer och mobiltelefoner i ditt arbete
Det är meriterande om du har
• B-körkort
• Erfarenhet av att arbeta på särskilt boende eller inom hemtjänst
• Erfarenhet av demensvård, arbete med BPSD.
• Vidareutbildning inom kognitiva sjukdomar, psykiatri eller specialistundersköterska
Som person har du ett varmt hjärta, ett stort engagemang och en stark vilja att göra skillnad. Du är serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att arbeta med människor i behov av stöd och omsorg. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att kunna fullgöra uppdraget förutsätts att du kan ta emot och arbeta utifrån de delegeringar som krävs i tjänsten, i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
I samband med anställning krävs det att du lämnar intyg på skyddad yrkestitel, samt uppvisar utdrag från belastning- och misstankeregister.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din kompetens uppskattas och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Tillsammans skapar vi trygghet, värdighet och livskvalitet för de boende varje dag.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag genom E-passi 2500 :-
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329042 - 2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
272 80 SIMRISHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Annika Norrman annika.norrman@simrishamn.se
