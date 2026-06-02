Pedagogisk assistent till Södermöreskolan
2026-06-02
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett arbete som är viktigt på riktigt. I Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre – för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningen har under det senaste decenniet haft en stark utveckling med ökande elevresultat, hög trygghet och en av landets högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära och ge varje individ möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Södermöreskolan är en högstadieskola i södra Kalmar kommun med cirka 250 elever och 35 engagerade medarbetare. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka undervisningens utveckling.
Varmt välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Du stöttar en elev och hjälper till i skolarbete och hela arbetsprocessen med igångsättning, arbete och slutförande av lektioner. Du skapar trygghet i undervisningen och finns tillhands under raster och övergångar.
Anställningen avser främst stöd till en enskild elev i årskurs 79, där du arbetar nära eleven under skoldagen och stöttar i både undervisningssituationer och sociala övergångar. I tjänsten ingår även att vid behov täcka upp för frånvarande pedagogisk personalKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig person med ett lugnt förhållningssätt. Du bör ha pedagogisk utbildning och/ eller erfarenhet av att arbeta med ungdomar med särskilda behov.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328682".
Detta är ett heltidsjobb.
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Hanna Klingstedt hanna.klingstedt@kalmar.se 010-3525170
