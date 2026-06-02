Ekonomi- och Marknadsföringsansvarig till Norra Resurs
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Marknadsföringsjobb / Luleå Visa alla marknadsföringsjobb i Luleå
2026-06-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Ekonomi- och Marknadsföringsansvarig som vill bli en central del av vår fortsatta tillväxtresa. Vi söker dig som trivs i en bred och varierande roll där du får kombinera ekonomi, administration, marknadsföring, kommunikation och verksamhetsutveckling. Du blir en nyckelperson i organisationen och en viktig del av det team som driver Norra Resurs framåt.
Hos oss står människan alltid i centrum. Vi drivs av lagspel, utveckling och långsiktiga relationer – och vi söker nu dig som vill vara med och skapa framtidens möjligheter tillsammans med oss.
Om rollen
I rollen som Ekonomi- och Marknadsföringsansvarig blir du verksamhetens nav och arbetar nära ledning, kundansvariga, konsultchefer och övriga medarbetare. Rollen kombinerar ekonomiskt ansvar, administration och marknadsföring med utveckling av interna processer och företagets externa varumärke.
Du kommer att ha en viktig funktion i att säkerställa att våra administrativa processer fungerar effektivt samtidigt som du ansvarar för hur våra Koncernbolag kommunicerar och profilerar sig på marknaden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ekonomi & administration
Lönehantering och lönerelaterade frågor
Fakturering och fakturauppföljning
Hantering av kvitton och utlägg
Arbetsgivarintyg och personaladministration
Administration av ID06, SSG och andra behörighetssystem
Säkerställa korrekta löne- och prisuppgifter i vårt rekryteringssytem Recman
Leverantörskontakter och administration av externa tjänster
Inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvaror
Marknadsföring & kommunikation
Ansvar för koncernens marknadsföringsarbete och varumärkesutveckling
Produktion av innehåll till webbplats, sociala medier och digitala kanaler
Publicering av nyheter, lediga tjänster och företagsinformation
Framtagning av marknadsföringsmaterial, presentationer och grafiskt innehåll
Marknadsföringsinsatser kopplade till kundsamarbeten och partnerskap
Utveckling av hemsidor tillsammans med externa webbutvecklare
Affärsstöd & analys
Framtagning av försäljningsstatistik från vårt Affärssystem Upsales
Uppföljning av tillsättnings- och verksamhetsdata från vårt rekryteringssystem Recman
Administrativt stöd till kundansvariga och konsultchefer
Planering och koordinering av interna möten och aktiviteter
Utveckling av interna processer, rutiner och arbetssätt
Event, sponsring & fastighetsadministration
Medverkan i koncernens sponsorgrupp
Planering och genomförande av kundevent, personalaktiviteter och företagsevenemang
Marknadsföring och administration för systerbolaget Norra Bostäder
Kundkontakt kring uthyrning samt administration av hyresavtal i Norra Bostäder
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ekonomi, administration, marknadsföring eller liknande områden
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Trivs med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
Har ett öga för både detaljer och helhet
Är kommunikativ och serviceinriktad
Har god digital vana och lätt för att arbeta i olika affärssystem
Teamet
Hos Norra Resurs blir du en del av ett engagerat och affärsdrivet team där samarbete, prestigelöshet och gemenskap är en självklar del av vardagen. Vi arbetar nära varandra, stöttar varandra och firar våra framgångar tillsammans.
Vi tror på kraften i lagspel och ser varje utmaning som en möjlighet att utvecklas. Här får du arbeta tillsammans med drivna kollegor som vill skapa resultat, göra skillnad och samtidigt ha roligt på vägen.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett av Sveriges snabbast växande bolag inom kompetensförsörjning
Stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team med stark laganda
En varierande och utvecklande roll med stort ansvar
Centralt beläget kontor i Luleå
Möjlighet att vara med och forma framtidens Norra Resurs
Vi tror på människor, relationer och långsiktig utveckling. Om du vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa och skapa verklig skillnad för både människor och företag ser vi fram emot att höra från dig.
Är detta din perfekta match?
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdatum är 15/7. Har du frågor angående tjänsten kontakta gärna VD Olle Hjelm på olle.hjelm@norraresurs.se
eller 070-395 60 44.
Om Norra Resurs
Norra Resurs är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom rekrytering & bemanningsbranschen. Genom rekrytering, bemanning och våra Accelerated Learning-utbildningsprogram skapar vi möjligheter för människor att nå sina karriärdrömmar, samtidigt som vi hjälper företag att utvecklas med rätt kompetens och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626)
Smedjegatan 19 (visa karta
)
972 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Resurs Kontakt
VD | Norra Resurs
Olle Hjelm olle.hjelm@norraresurs.se +46 70-395 60 44 Jobbnummer
9940790