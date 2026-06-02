Housekeeping behovsanställning
2026-06-02
Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnades för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och vin vill vi guida våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Vill du arbeta inom hotellbranschen och trivs du med att skapa en ren och välkomnande atmosfär? Vi söker nu personal för behovsanställning inom Housekeeping. I rollen kommer du att säkerställa att våra gäster får en behaglig upplevelse. Dina dagliga ansvarsområden kommer att inkludera städning av rum, gemensamma utrymmen och korridorer. Vi värdesätter noggrannhet och strävar alltid efter att hålla högsta standard när det gäller renlighet och ordning.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är självgående, effektiv och har ett öga för detaljer. Du sprider god energi runt dig, är en omtänksam kollega och kan kommunicera på svenska. Du kommer att samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra gäster får en upplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som har erfarenhet av städning inom hotellbranschen, men det är inte ett krav. En grundläggande förståelse för rengöringsmetoder och kemikalier är dock önskvärt. Din förmåga att arbeta noggrant och effektivt, även i en snabbt föränderlig miljö, kommer att vara avgörande. Du är en teamspelare med god kommunikationsförmåga och behöver vara bekväm i gästbemötandet. Flexibla arbetstider är en självklarhet för oss och du kan förvänta dig att arbeta både dagtid, kvällar, helger.
Omfattning: Timanställning, behovsanställning, sommarjobb.
Lön: Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hotel Fratelli AB
652 24 KARLSTAD (VÄRMLANDS)
