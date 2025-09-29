Undersköterska till kirurgi- och thoraxavdelning
2025-09-29
Undersköterska till kirurgi- och thoraxavdelning
Om rollen
I rollen som Undersköterska på Furuhöjden deltar du aktivt i varje patients rehabilitering och är behjälplig i dennes omvårdnad för att säkerställa att patientens behov uppfylls i största möjliga mån. Du samverkar, tillsammans med andra yrkesgrupper, kring patienten. Detta arbete innefattar sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom omvårdnad, assistans med hygien, dokumentation samt förflyttning.
Efter delegering från ansvarig sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut har du i denna roll även möjlighet att utöka dina arbetsuppgifter och utföra medicinska kontroller och instruera i träning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är hantering av stomi, venprovtagning, mätning av NEWS och bedömning av patientens kliniska mående.
På Furuhöjden arbetar vi i team där många olika yrkesgrupper samarbetar för att ge våra patienter "Precis den rehab Du behöver".
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av arbete inom akutvården, vi ser även att du som söker har några års erfarenhet av arbete på kirurgisk avdelning eller motsvarande. Du är trygg i dig själv och är flexibel i ditt arbetssätt. Du tycker om att ta ansvar och arbetar gärna i team kring patienten, men också självständigt när det behövs. Att du har en positiv inställning och en känsla för att alltid ge det "lilla extra" ser vi som en självklarhet.
Vi ser även att det är av stor vikt att du som sökande kan stå för våra värdeord: positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik.
• Intyg om skyddad yrkestitel som undersköterska
• 2 års arbetslivserfarenhet inom kirurgi
• Erfarenhet av arbete med stomi och såromläggningar
• Erfarenhet i journalsystemet TakeCare
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet inom rehabilitering
• Övrig erfarenhet från akutsjukvård
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på vår inneliggande rehabilitering. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
Övrig information
I denna tjänst har man sin avdelningstillhörighet på vår kirurgi- och thoraxavdelning, men innefattar även arbete på de andra avdelningar vid behov. Arbetet är förlagt på vardagar och helger, både dagtid och kvällstid. Tjänsten är deltid, där vi kan erbjuda upp till ca 80%. Vi använder rullande sexveckorsschema med helgtjänstgöring ca två helger på sex veckor.
Vi har kollektivavtal genom Almega/Kommunal och tillämpar individuell lönesättning. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på en summa om 5000kr per år. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning första 6 månaderna.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Reaktivering Furuhöjden AB
(org.nr 556407-1693), https://furuhojden.se/ Arbetsplats
Furuhöjden Kontakt
