Undersköterska till kirurgavdelning 34!
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-06-03
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Vill du arbeta i en miljö där avancerad vård möter omtanke och samarbete? Kirurgavdelning 34 söker nu en undersköterska som vill vara med och skapa trygghet för patienter före och efter operation – i ett team där lärande, utveckling och arbetsglädje står i centrum.
Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med både planerad och akut kirurgisk verksamhet dygnet runt. På avdelning 34 arbetar vi med mag-tarmkirurgi samt öron-, näs- och halskirurgi. Vi har 20 vårdplatser fördelade på fyra moduler och erbjuder både akut och planerad vård.
Här möter du patienter med varierande behov – från buksmärta till cancerdiagnoser – och får arbeta med både pre- och postoperativ omvårdnad. Vårdtiden är oftast 3–5 dagar, vilket ger ett högt flöde och stor variation i arbetsuppgifterna.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa – varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du:
• Stöttar patienter före och efter operation och finns där under en tid som ofta är både känslomässigt och fysiskt utmanande
• Ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad
• Utför provtagning och dokumentation
• Uppmuntrar patienter till mobilisering
• Följer hygienrutiner och arbetar med noggrannhet
• Samarbetar i team med sjuksköterskor och bidrar till ett gott arbetsklimat
• Medverkar i förbättringsarbete och utveckling av vården
Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom kirurgisk vård och vårdteknik i en miljö där nyfikenhet och lärande uppmuntras. Det du inte kan idag, lär du dig hos oss. Vi erbjuder en trygg och individanpassad introduktion. Som ny på avdelningen deltar du i vår mentorsgrupp för undersköterskor och sjuksköterskor, och introduktionen för nya undersköterskor är cirka fyra veckor lång.
För dig som vill vara med och utveckla vården finns goda möjligheter att påverka. Du kan bidra med idéer, ta ansvar för förbättringsområden och vara delaktig i utvecklingsarbetet på avdelningen. Här får du vara med och forma framtidens kirurgiska vård.
Vi är stolta över vårt tillåtande klimat där samarbete och utveckling står i fokus. Du får en chef som är sjuksköterska i grunden, närvarande på avdelningen och har ett öppet, stöttande ledarskap. Här bryr vi oss om varandra och om dig.
Trivsel och hälsa är en självklar del av vår arbetsvardag. Vi satsar på gemenskap och välmående genom initiativ som löpargrupp och olika aktiviteter som stärker teamkänslan. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där du både utvecklas och mår bra.
Tjänsten är ett vikariat på ett år som ersätter en medarbetare under studieledighet.
Välkommen att bli en del av vårt team där varje dag gör skillnad. Sök redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Har ett genuint intresse för människor och vård
• Har ett tryggt och respektfullt bemötande
• Är stresstålig och kan agera snabbt vid förändrade vårdbehov
• Tar ansvar och arbetar självständigt i nära samarbete med sjuksköterska
• Trivs med teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande är:
• Erfarenhet av kirurgisk vård, vårdteknik eller palliativ vård
• Erfarenhet av arbete med cancerpatienter eller postoperativ vård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver inte kunna allt från början. Vi erbjuder en gedigen introduktion och ett lärande klimat där du får växa i din roll.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 356/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
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Fackförbundet Kommunal 0470-58 80 00 Jobbnummer
9944045