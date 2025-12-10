Undersköterska till Kastanjegården
2025-12-10
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Undersköterska sökes till Kastanjegården
Vill du arbeta på en arbetsplats där gemenskap, engagemang och kvalitet står i fokus? Nu söker vi en undersköterska till Kastanjegården!Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete varannan helg, med varierande arbetspass dag och kväll.
Vi arbetar i team uppdelade på tre våningsplan, där varje plan har ett eget kök och vardagsrum. Samarbete mellan grupperna är en naturlig del av vårt arbete, vilket innebär att du ibland arbetar över flera plan. Vi följer ett strukturerat schema, där resurspass kan förekomma.
På Kastanjegården lagar våra egna kockar all mat på plats - något vi är mycket stolta över. Tillsammans med omvårdnadspersonalen bidrar de till att skapa en trevlig och hemtrevlig måltidsupplevelse för våra boende. Vi har också två dagansvariga undersköterskor som samordnar arbetet och stöttar övrig personal.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska är din huvudsakliga uppgift att ge stöd och hjälp enligt beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen. Arbetet bygger på delaktighet, där individens önskemål och behov alltid står i centrum.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete med möjlighet att ta egna ansvarsområden för att främja din utveckling i yrkesrollen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
- Har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat
- Är trygg i dig själv, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
- Samtidigt är en god lagspelare och samarbetar väl med kollegor och andra yrkesgrupper
- Har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt gentemot de boende
Vi tror att du, liksom vi, värdesätter trygghet, omtanke och engagemang - både i mötet med våra boende och i samarbete med kollegor.Anställningsvillkor
Vi söker en tillsvidareanställningar med sysselsättningsgrad 100%. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Stor vikt läggs vid personlig tillämplighet. Rekrytering kan komma att ske under pågående annonsering, så ansök redan idag.
Välkommen med din ansökan
Välkommen till oss!
Om du vill bli en del av vårt team och samtidigt få stimulerande arbetsuppgifter och trevliga kollegor, då hoppas vi att du söker tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
