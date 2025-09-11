Undersköterska till Infektionsavdelningen
2025-09-11
Vi vill bli fler! Välkommen till Infektionsavdelningen!
Hos oss får du möjlighet att utreda allt ifrån tropiska sjukdomar till sepsis och sårvård. Patienterna är i alla åldrar med varierande grundsjukdomar. Det alla har gemensamt är att de har eller misstänks ha en infektion som kräver akut sjukvård.
Vi utför ofta avancerad akutsjukvård vilket gör att man blir väldigt bred i sin yrkeskunskap och du får möjlighet att använda hela av ditt kompetensspektra. Här får du en bred och bra grund som undersköterska. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling genom ständigt förbättringsarbete och det egna ansvaret att vara med att påverka hur verksamheten bedrivs.
Hos oss tillämpas önskeschema som därefter samordnas utifrån verksamhetens behov.
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en vårdavdelning. Vi jobbar i team med sjuksköterskor och läkare i patientnära vård. Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med skiftande vårdsituationer, både akuta och planerade.
Hos oss finns en ledningssjuksköterska och en koordinator att tillgå måndag till och med fredag. Ledningssjuksköterskans huvuduppgift är att hjälpa och stödja sina arbetskamrater på avdelningen, oavsett yrkeskategori. Koordinator tar emot inkommande samtal, samordnar sjukresor och stöttar även i omvårdnadsarbetet. Vi har en bra och stabil läkargrupp och en härlig stämning i arbetslaget utan prestige mellan yrkesgrupperna.
Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Infektionsavdelningen har 17 vårdplatser där samtliga är enkelrum med sluss och möjlighet till isolering. Tio av rummen har även ingång utifrån via loftgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska. Du har ett intresse av infektionssjukvård och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete på en vårdavdelning. Som person är du flexibel, har en positiv inställning och gillar att jobba i team men också att ta ett eget ansvar.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande och kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan ansökningstiden har löpt ut.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
