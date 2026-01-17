Undersköterska till Hudkliniken
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-01-17
Vill du arbeta på en mottagning med familjär stämning och hög teamkänsla? Som undersköterska hos oss erbjuds du ett arbete som är omväxlande, spännande och lärorikt. Där du kan göra skillnad för patienter i alla åldrar
Vi söker nu en undersköterska för ett vikariat - är du den vi söker?Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska här hos oss på hudmottagningen kommer du förutom sedvanligt mottagningsarbete att assistera vid olika läkarmottagningar och operationsmottagning. Du kommer även att arbeta med sårvård och andra behandlingar vid olika hudsjukdomar. Du samarbetar med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i team och får träffa patienter i alla åldrar.
Om arbetsplatsen
Hudkliniken ansvarar för vård och omvårdnad av patienter med dermatologiska- och venereologiska sjukdomar i Region Västmanland. Till hudmottagningen remitteras patienter med olika hudsjukdomar för diagnostik och behandling. På venereologmottagningen diagnostiseras och behandlas patienter för könssjukdomar. På kliniken arbetar 34 medarbetare med olika yrkeskategorier som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator och kanslist. Vi är i dagsläget 8 undersköterskor.
Vi arbetar i fina och renoverade lokaler i det gamla sjukhuset, nuvarande Regionhuset
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med tidigare erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic och sårvård är starkt meriterande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift då vi dokumenterar i Cosmic och har mycket patientkontakt.
Personliga egenskaper och färdigheter är viktiga för oss. Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll. Eftersom teamarbete är viktigt hos oss ser vi att du har förmåga att arbeta med andra, men också att du är strukturerad och arbetar bra självständigt. Arbetet på mottagningen är omväxlande och inte alltid förutsägbart varför flexibilitet och en förmåga att anpassa sig till ändrade omständigheter är bra egenskaper att ha för att trivas i denna roll hos oss. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss.
Anställningsvillkor
Vikariat på 6 månader heltid med eventuell förlängning.
Arbetet på kliniken sker dagtid, måndag till fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 27 Januari.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
I denna rekrytering använder vi oss även av videofrågor som nästa steg i processen innan en intervju.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 från och med vecka 6.
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9689935