Undersköterska till hospice Helhetsvården
Att arbeta på hospice handlar om att låta varje dag vara betydelsefull.
På Hospice Helhetsvården tar vi vara på livet så länge livet pågår och ger stöd till både gäster och anhöriga när livet går mot sitt slut. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team som undersköterska och bidra till en palliativ vård där helhet, närvaro och medmänsklighet står i centrum.
Din roll
Som undersköterska är du en viktig del av teamarbetet och den palliativa vården kring våra gäster. Verksamheten är sjuksköterskeledd, med stöd av läkare på Sahlgrenska sjukhuset. Tillsammans arbetar ni för att ge god omvårdnad till människor i livets mest sköra skeden, där omsorg om det sjuka går hand i hand med att värna det friska.
I rollen arbetar du med fokus på symtomlindring och trygghet för gäster och närstående. Du hanterar både glädje och sorg och är en aktiv del av teamet bestående av sjuksköterska och undersköterska, där ni samverkar och rapporterar förändringar. Arbetet kräver närvaro, lyhördhet och ibland kreativitet för att möta våra gästers individuella behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som vill bidra till ett varmt och respektfullt vårdmöte. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd inför andra människors behov och ser värdet av att stötta både gäster, anhöriga och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Erfarenhet av omvårdnadsarbete och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Grundläggande förmåga att hantera tekniska och medicintekniska hjälpmedel
- God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Erfarenhet eller specialistutbildning inom palliativ vård är meriterande
Hospice Helhetsvården
Hospice Helhetsvården är beläget i naturnära Bräcke park och har plats för tio gäster och deras närstående, som ofta är på besök och ibland även övernattar. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och i teamet ingår även kurator och diakon. Hos oss arbetar du i en lugn och varm miljö, tillsammans med kollegor som präglas av professionalism och ett starkt kollegialt stöd.
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en del av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Välkommen med din ansökan!
För att värna en trygg arbetsmiljö och säker vård tillämpar Bräcke diakoni drogtest som en del av rekryteringsprocessen vid Hospice Helhetsvården. Drogtest genomförs före anställning och gäller samtliga slutkandidater. Anställning förutsätter ett negativt testresultat. Mer information ges i samband med inledande kontakt. Ersättning
