Undersköterska till Hortlax Hälsocentral, Vikariat
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Piteå Visa alla undersköterskejobb i Piteå
2025-12-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du bli en av oss? Vi är ett glatt och engagerat gäng med hög kompetens. Vi har patienten i focus och jobbar för en god arbetsmiljö
Vi sökerNu söker vi dig som är utbildad undersköterska med svenska på C1 nivå och datavana, gärna erfarenhet av Cosmic. Det är meriterande om du tidigare har arbetat på mottagning samt har erfarenhet av provtagning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel, har god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du anstränger sig för att hitta lösningar och har mod att agera efter din egen övertygelse.
Det här får du arbeta medHortlax Hälsocentral har 9900 listade patienter. Vi jobbar för en god arbetsmiljö och med patienten i centrum. Alla professioner är lika viktiga, vi hjälper och stöttar varandra med ett positivt förhållningssätt.
Du deltar i arbetet på hälsocentralens olika mottagningar. Infektionsmottagning, lättakuten, undersköterskemottagning. I arbetet ingår provtagning, planera och boka patienterna till laboratoriet. Assistera vid undersökningar. Receptions arbete. Samt kring arbete som städning, fylla på förråd. Stor variation i arbetsuppgifterna
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu ett vikariat på heltid fram till och med 31 augusti 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Britt-Marie Nilsson britt-marie.nilsson@norrbotten.se 0911-75909 Jobbnummer
9651311