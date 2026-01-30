Undersköterska till Hemtjänsten i Tranemo Norr
2026-01-30
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Vill du bli vår nästa stjärna?
Vill du göra skillnad och vara en vardagshjälte som bidrar till att skapa trygghet för andra människor?
Vi söker nu engagerade och utbildade undersköterskor till våra hemtjänstverksamhet i Limmared & Dalstorp som tillhör Hemtjänst Norr. Hos oss får du arbeta nära våra brukare och bidra till en trygg och meningsfull vardag.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med:
* Personlig omvårdnad
* Hjälp med dagliga aktiviteter
* Medicinska insatser enligt delegering
* Socialt stöd och trygghet
* Dokumentation enligt gällande rutiner
Arbetet sker i brukarens hem och innebär självständigt ansvar samt samarbete i team.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
* Trygga anställningsvillkor
* Introduktion och stöd i arbetet
* Möjlighet till kompetensutveckling
* Trevliga kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska (bevis krävs)
Har B-körkort (krav)
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Är ansvarstagande, empatisk och pålitlig
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av hemtjänst
Vana av att dokumentera
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Tranemo kommun
Tranemo Kommun
Enhetschef Hemtjänst Norr
Sofie Svensson sofie.svensson2@tranemo.se 0325-576350
