Undersköterska till Hemtjänsten - Allegio
Allegio Omsorg AB / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2025-08-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allegio Omsorg AB i Västerås
, Strängnäs
, Sigtuna
, Österåker
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi på Allegio söker dig som är undersköterska och vill jobba inom hemtjänsten.
Vill du vara med och bidra till satsningarna kring Allegios hemtjänst, och kunna påverka och göra skillnad i vardagen hos våra kunder då är Allegio en arbetsgivare för dig!
Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du chansen att göra skillnad på riktigt. Hos oss får du stort förtroende, där du har möjlighet att utveckla dig själv och andra.
Vi har specialkompetens inom demens och palliativ vård. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!
Vi söker nu medarbetare till hemtjänst grupper i Västerås, där vi ser att du kan bidra och vara en viktig del i våra team. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, socialt umgänge.
Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegering av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har kunden i fokus. Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Du är trygg i att dokumentera och använda olika system som behövs i arbetet. Du bör behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse, då arbetet innebär kontakt med kund, anhöriga, dokumentation och inläsning av information som berör arbetet.
• Att kunna cykla är obligatoriskt.
• Att inneha körkort är meriterande. Övrig information
Innan anställning behöver du visa upp godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser gärna att du bifogar relevanta intyg/betyg som visar att du är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel.
Urval och intervjuer sker löpande så sök redan idag!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning och timanställning
Omfattning och arbetstid
Deltid och heltid
Dagtid, kvällstid
Helgarbete förekommer
Varaktighet: timanställning och tillsvidareanställning
Anställning inleds med provanställning
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: rekrytering.vasteras@allegio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975) Arbetsplats
Allegio Omsorg Västerås Jobbnummer
9481801