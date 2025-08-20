Undersköterska till Hemtjänst Öster i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2025-08-20
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som älskar att arbeta med människor och som vill göra skillnad för de vi är till för! Är du utbildad undersköterska och har ett stort engagemang för att göra vardagen lite bättre för våra omsorgstagare? Då är den här tjänsten för dig!
Hemtjänst Öster ligger i centrala Kungsbacka.
Vi ligger nära Kungsbacka station med god kommunikation, med en resa som tar 21 minuter från Göteborg och 26 minuter från Varberg.
Rollen som Undersköterska hos oss
Som undersköterska kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem. Det är ett fritt och omväxlande arbete där du ingå i en professionell arbetsgrupp. Vi arbetar med kontinuitet i tre mindre arbetslag. Inom hemtjänsten pågår ett arbete med att renodla undersköterskans roll, vilket innebär att du som undersköterska hos oss inte utför städ eller hemleverans av inköpsvaror.
I din roll är samarbetet med kollegor och hemsjukvård avgörande för att erbjuda högkvalitativ vård med personligt fokus och en rehabiliterande inställning. Genom att skapa anpassade genomförandeplaner och rutiner för varje omsorgstagare, och samtidigt sträva efter en trygg och stimulerande miljö både för dem och för er arbetsgrupp, skapar du en meningsfull och berikande vårdupplevelse.
Du kommer jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg.Publiceringsdatum2025-08-20Profil
Som person tycker du om att arbeta i team samt har lätt för att möta och samarbeta med andra människor. Du är trygg i din yrkesroll samt har ett professionellt bemötande till boende och kollegor. Vidare vill du gärna lära nytt och deltar aktivt och engagerat i utveckling av verksamheten och är kreativ till att hitta nya lösningar. Du har god datakunskap och har intresse för att lära dig om våra digitala medel, som Medvind, Combine och IP. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning utifrån överenskommelse på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du som timvikarie? Sök för det här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=838580&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 10 september. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi strävar efter en transparent och inkluderande rekryteringsprocess. Därför kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev utan endast ditt CV. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat att användas som del i urval.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225 Jobbnummer
9467140