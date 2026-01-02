Undersköterska till hemtjänst enhet 1
Publiceringsdatum2026-01-02Beskrivning
Hemtjänst, enhet 1 består av två enheter - Blomman och Älvkullen.
Det är en av våra centrala enheter och utgår från Selmagården. Vi arbetar ofta tillsammans över gränserna även till gränsande enheter. Vi arbetar för att se till att kunderna ombesörjs utefter beslut från biståndshandläggare. Vi håller tät kontakt med våra kollegor och övriga proffessioner och använder mobilen som nyckel samt dokumentations- och signeringsredskap. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du service och personlig omvårdnad till våra kunder i egna hemmet. Vi vill att du har tydlig kundfokus och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat utifrån kund och situation. Arbetet innefattar också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande i kontakten med våra kunder. Vi jobbar med kunden i fokus, kontiunitet och har täta teamträffar med övriga proffessioner.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har en godkänd undersköterska/omvårdnadsutbildning enligt gymnasieskolan eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen.
• Är du inte undersköterska ska du ha relevant erfarenhet av operativt arbete inom äldreomsorgen.
• Du skall kunna dokumentera enligt SoL och HSL.
• Har giltigt B-körkort
• Goda digitala kunskaper
Vi behöver dig som är trygg, samarbetsvillig och lyhörd för kundens behov. Du trivs med ett arbete som ibland är oförutsägbart och omväxlande. Giltigt B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Sunne kommun tillämpar på den här tjänsten årsarbetstid.
Arbetstid: enligt schema förlagd till - dag, kväll och helg.
Sunne kommun tillämpar parfym och tobaksfri arbetstid.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
