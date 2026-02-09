Undersköterska till hemtjänst
2026-02-09
Om jobbet
Vi söker dig som tror på ett gott bemötande och är uppmärksam på andras behov.
I Natt och Trygghetslarm, Lundby, ger vi människor en meningsfull tillvaro och skapar trygghet för Göteborgaren.
Vi vill att du som arbetar hos oss känner samma stolthet och driv i att hjälpa människor att må bra och trivas - oavsett livssituation. Du behövs för att människor ska kunna leva ett rikare och mer självständigt liv i sitt eget hem. Just nu söker vi tre undersköterska till natt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att inom ramen för ditt uppdrag utföra hemtjänstinsatser på natten samt besvara trygghetslarm. Arbetet sker utifrån biståndsbeslut fattade för varje enskild individ. I arbetet ingår ett nära samarbete med olika interna och externa parter.
När du arbetar är du i omsorgstagarens hem. Därför ska du alltid respektera varje persons integritet. Vi arbetar salutogent, det vill säga vi fokuserar på det som stärker trygghet, hälsa och livskvalitet. Vi erbjuder dig ett arbete med stort ansvar.
I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning. Det kan även förekomma vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation från legitimerad personal.
Arbetstiden är 21-07 och du arbetar alltid två och två.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• Har B-körkort och körvana
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
• Har arbetslivserfarenhet inom hemtjänst eller likvärdigt arbete
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en utmanande situation. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda.
I arbetet tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Likaväl är du mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Arbetsuppgifterna varierar, därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
