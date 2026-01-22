Undersköterska till Garnis korttidsboende
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Boden Visa alla undersköterskejobb i Boden
2026-01-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Socialförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Till Garnis korttidsboende kommer brukare som av olika anledningar inte kan vistas hemma, det kan exempelvis vara i anslutning till utskrivning från sjukhus för rehabilitering, avlastning/växelvård, palliativ vård mm. Arbetet på korttidsboendet är varierat, stimulerande och utvecklande då vi dagligen ställs inför nya och spännande utmaningar. Vi söker en undersköterska, tjänsten är heltid och tillsvidare.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation.
Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning.
Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.Kvalifikationer
Du har läst Omvårdnadsprogrammet eller liknande. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Du är en person som tycker om att möta människor i olika situationer, trivs med att jobba i team, du är kreativ som person och bra på att ta ansvar.
Du är trygg i att dokumentera i och använda olika system som behövs i arbetet. Du bör behärska svenska språket i tal, skrift och ha läsförståelse, då det innebär kontakt med brukare, anhöriga, dokumentation och inläsning av information som berör arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helene Karlsson 0921-62702 Jobbnummer
9698934