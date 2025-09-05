Undersköterska till Dr Mobergersväg 12
Högsby kommun, Dr Mobergers väg 12AB + natt inne / Undersköterskejobb / Högsby Visa alla undersköterskejobb i Högsby
2025-09-05
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högsby kommun, Dr Mobergers väg 12AB + natt inne i Högsby
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Du ger omvårdnads och service insatser till de boende utifrån var och ens behov. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi ser till det friska och till brukarens förmågor.
Vi använder dokumentationssystemet Viva.Kvalifikationer
Du är undersköterska eller har annan meriterande utbildning/erfarenhet.
Du har ett gott bemötande mot såväl brukare, anhöriga och arbetskamrater. Du har lätt för att samarbeta, både i den egna arbetsgruppen och med andra arbetsgrupper. Du är stresstålig och lugn, och kan hantera olika situationer på ett flexibelt, lösningsfokuserat sätt. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt har god datavana för att tillgodogöra dig information och därmed säkerställa en god vård och omsorg för våra brukare.
Din personliga lämplighet är viktig!
Om du blir aktuell för tjänsten ska du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister . Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.
ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1205909 - Kopia - Kopia (2)". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
(org.nr 212000-0688) Arbetsplats
Högsby kommun, Dr Mobergers väg 12AB + natt inne Kontakt
Enhetschef
Viveka Stuhre viveka.stuhre@hogsby.se 010-3566021 Jobbnummer
9494477