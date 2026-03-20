Undersköterska till Demensboendet Skogen
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Arbetsplatsen
I Marnäs finns demensboendet Skogen - ett trivsamt boende med 48 platser fördelade på sex avdelningar. Här finns även en stor och uppskattad innergård som bidrar till en lugn och stimulerande miljö för våra boende. Verksamheten leds av två enhetschefer som arbetar över hela huset och finns nära till hands i det dagliga arbetet. Totalt är vi runt 45 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och trivsam vardag för våra boende. De flesta arbetar dag-, kväll- och helgpass och ett mindre team tar hand om nattpassen.
Vi är en arbetsplats som ständigt utvecklas och där vi sätter stort värde på bemötande, samarbete och arbetsglädje. Hos oss hjälps vi åt, både inom och mellan avdelningarna, och vi tror på en öppen dialog, respekt och ett positivt förhållningssätt i vardagen. Vi vill att alla ska känna sig hemma här, oavsett om du precis börjat eller har varit med ett tag.
Vår personalgrupp kännetecknas av engagemang, nytänkande och omtanke. Vi arbetar aktivt med aktivering och BPSD och strävar alltid efter att hitta nya vägar framåt i vårt arbete. För oss är struktur, tydliga rutiner och ordning en självklar grund som skapar trygghet för både boende och personal.
Vi har högt i tak och nära till skratt, och vi uppmuntrar och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Att bry sig om varandra och värna om att alla mår bra är en viktig del av vår arbetskultur.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du en betydelsefull roll i vår verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Vård och omsorg av personer med demensdiagnos i särskilt boende enligt kommunens riktlinjer
Skapa en meningsfull dag för de boende genom aktivering och stimulerande aktiviteter
Medicinsk omvårdnad, bland annat läkemedelsgivning
Administrativa uppgifter såsom planering och fördelning av arbete samt dokumentation enligt socialtjänstlagen
Utöver detta så kommer du att vara en del av ett kompetent och stöttande team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med ett genuint intresse för människor.
Har minst ett års erfarenhet av arbete inom demensvård.
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Har erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret, vilket är meriterande.
• Har god dator- och mobilvana då vi använder oss av digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Som person är du:
Empatisk, lyhörd och ansvarsfull.
Positiv och initiativrik.
En lagspelare som uppskattar samarbete.
Flexibel och lösningsfokuserad.
Du behöver även kunna ta emot delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat t.om 20270126
Omfattning: 75 %
Arbetstid: Schemalagd arbetstid med dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Tillträde: Fr.o.m 20260501 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Resurspass på andra enheter inom Säbo kan förekomma
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Kontaktuppgifter till rekeryterande chef
Beatrice Löfqvist 0240-565700
Susanne Östberg 0240-565710
Arbetstagarorganisation
Kommunal (nås via kommunens växel 0240- 86 000)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 20260412. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9809251